Москва, , 12:00 — REGNUM Законопроект о горячем питании в начальных классах школ не имеет пока финансового обеспечения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Как мы помним вчера, когда этот вопрос был задан главе Минфина Антону Силуанову относительно субсидирования, он попросил дополнительно время для консультаций. Мы понимаем, что пустые, финансово не подкрепленные законы принимать нельзя, идет бюджетный процесс, полагаем, что во втором чтении соответствующие бюджетные средства в обязательном порядке должны быть предусмотрены», — заявил Нилов.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект о детском питании.

На реализацию норм потребуется порядка 20 млрд рублей.

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