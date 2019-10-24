Амстердам, , 11:52 — REGNUM В 2018 г. в Голландии появилось 13 тыс. новых квартир за счёт перестройки существующих зданий. Это составляет около 14% общего числа новых квартир в 2018 г. Это следует из данных, предоставленных Центральным бюро по статистике (ЦБС) страны.

В большинстве случаев при перестройке существующих зданий в жильё речь идёт о конторах. Они составляют 42% от всех перестроенных зданий. В 21% речь идёт о бывших школах и больницах.

Согласно данным ЦБС, в результате перестроек появляются в первую очередь небольшие квартиры. 43% этих квартир имеет объём в меньше чем 50 кв. метров. Как правило, в таких квартирах живут молодые и бессемейные.

Самое большое число квартир в результате перестроек реализовано в Амстердаме, где таких квартир оказалось 1.535. В предшествующий период от 2012 до 2018 Амстердам также занимал первое место по числу реализованных за счёт перестроек квартир. Тогда их число составило в общей сложности 6.835.