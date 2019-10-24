Сеул, , 11:57 — REGNUM Губернатор японской префектуры Миядзаки Сюндзи Коно посетил штаб-квартиру южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Известно, что в рамках своего визита в Сеул японский чиновник встретился с главой компании Asiana Airlines Хан Чхан Су, с которым обсудил расширение обменов, в связи с сокращением туристического потока в Японию, способы оживления туристического потока в регион. Также стороны договорились развивать дружественные отношения с частным сектором.

Во время встречи глава южнокорейской компании поблагодарил губернатора префектуры Миядзаки за визит, а также отметил, что Южная Корея должна поддерживать отношения с Японией.

В свою очередь, японский чиновник выразил надежду на то, что число корейских туристов, посещающих префектуру, увеличится, а также добавил, что Южная Корея является «ценным» соседом.

Отметим, что южнокорейская компания Asiana Airlines осуществляет перелеты по маршруту Инчхон — Миядзаки с апреля 2001 года. В связи с бойкотом японских товаров и услуг авиакомпания сократила число своих маршрутов на остров Кюсю, оставив только два направления до Миядзаки и Фукуоки.

Миядзаки — город и одноименная префектура, расположенная на острове Кюсю. Является одним из популярных туристических направлений Японии.