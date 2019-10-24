Анкара, , 12:04 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай опубликовал письменное заявление, в котором обратил внимание на плоды масштабной и целенаправленной экономической политики, разработанной под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на попытки манипуляций и экономические атаки, турецкая экономика развивает свой потенциал и добивается новых достижений в международной среде.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Как мы и ожидали, в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Всемирного банка на 2020 год среди 190 стран Турция поднялась с 43-го на 33-е место. Если учитывать наш совокупный прогресс за 2 года, то мы двигались с 60-го места, пройдя, таким образом, 27 позиций».

Вице-президент добавил: «В период когда, текущую повестку создают глобальные торговые войны, а для получения инвестиций и развитые, и развивающиеся страны ожесточенно конкурируют друг с другом, прогресс Турции в рейтинге на 27 позиций является в высшей степени позитивной тенденцией».