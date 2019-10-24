Амстердам, , 11:44 — REGNUM Амстердамская газета «Пароол» сообщает, что на очередном заседании муниципального совета предложено использовать тепло, которое вырабатывают крематории, для обогрева зданий.

Депутат от леволиберальной партии Д66 Jan-Bert Vroege (Ян Берт Врухе) попросил городские власти обратить внимание на экологическую нагрузку, которые несут с собою кремации. По словам депутата, кремации приводят к усиленному выделению парниковых газов. Согласно докладу Голландской организации прикладных научных исследований, кремация приводит к выделению 208 килограммов диоксида углерода, в то время как перелёт из Амстердама в Стамбул вызывает выделение лишь 188 килограммов. При этом сейчас в Голландии уже кремируется 76% умерших, и эта цифра только растёт. Поэтому, по мнению Врухе, Амстердам должен стать ведущим городом в вопросе экологически чистых кремаций.

В ответ депутат от левой партии «Зелёные левые» Яспер Грун (Jasper Groen) предложил использовать остаточное тепло, производимое при кремации, для обогрева близлежащих зданий. Грун указал на то, что в промышленности такая практика давно уже является общепринятой, в то время как крематории своё остаточное тепло по прежнему выбрасывают в атмосферу. По словам Грун, он не видит никаких возражений против более полезного использования этого тепла.