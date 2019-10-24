Магас, , 11:44 — REGNUM Руководителем филиала Почты России в Ингушетии стал Камбулат Сукиев. Его представление главе республики Махмуду-Али Калиматову состоялось накануне, 23 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Представили нового назначенца директор макрорегиона Северный Кавказ Почта России Сергей Муратов и советник компании Магомед-Башир Калиматов, который возглавлял филиал Почты России в Ингушетии до этого. Они отметили большой опыт в работе службы вновь назначенного главы подразделения — ранее Камбулат Сукиев занимал должность начальника Назрановского Почтамта.

Калиматов отметил важность работы почты в Ингушетии. По его словам, это современное предприятие, на котором трудятся почти 500 человек. Кроме того, в отдельных населенных пунктах Почта России является единственной структурой, которая предоставляет государственные услуги.