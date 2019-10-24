Москва, , 11:45 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года объём продаж КамАЗа составил 107,11 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также стало известно, что валовая прибыль за отчётный период увеличилась. Она превысила 6,6 млрд рублей. По заявлению представителей компании, рост выручки является результатом успешной работы предприятия на экспортном направлении, а также увеличением продаж пассажирского транспорта.

Напомним, за три квартала 2019 года в России было продано 590 автобусов — на 29% больше, чем год назад. Причём автобусы марки «НЕФАЗ» (дочернее предприятие КамАЗа) заняли первое место по продажам в сегменте автобусов большого класса. Их доля в российском рынке автобусов составила 32%.

Напомним также, что по итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 19,2 тыс. единиц техники КамАЗ. Это на 8,2% больше, чем в прошлом году. Больше всего за отчётный период было куплено моделей КамАЗ 43 118 — 4500 единиц. Это на 1,5% меньше результата прошлого года.

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