Киев, , 11:27 — REGNUM Отопительный сезон на Украине уже идет во всех регионах, за исключением юга страны — Одесской и Херсонской областей.

Об этом сообщает 24 октября пресс-служба украинского министерства развития общин и территорий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что по состоянию на 24 октября на Украине отапливаются 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% — жилищной.

В ряде областей страны — в Полтавской, Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Сумской, Черниговской областях — уже отапливают более 50% объектов жилищной сферы.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении начать подключение жилых домов Киева к отоплению с 25 октября, несмотря на теплую погоду, которая стоит в столице Украины.

«Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на всю мощность, нам нужно где-то 10 дней. Но 25 октября, уже начинаем отопительный сезон», — сказал Кличко.

Планы мэра тут же были раскритикованы компанией «Нафтогаз Украины», которая постоянно критически высказывается о начале отопительного сезона, при том, что на большей части территории страны до сих пор держится довольно теплая погода, днем температура воздуха прогревается до +20С.

«Не хотим портить настроение господину Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода… К тому же со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла», — говорится в заявлении энергетической госкомпании.

В «Нафтогазе» советуют руководству столицы Украины подходить к началу отопительного сезона выборочно — «чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух».