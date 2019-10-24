Харбин, Китай, , 11:19 — REGNUM ВРП провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая вырос на 4,3% за первые три квартала 2019 года, достигнув 1,03 трлн юаней (около $146 млрд), сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Известная как «зерновой амбар» Китая, провинция сумела в этом году собрать небывалый урожай уже шестнадцатый год подряд при добавленной стоимости зерновых в размере 15,6 млрд юаней в период с января по сентябрь текущего года, что на 4,6% больше в годовом исчислении.

Обрабатывающая промышленность региона также демонстрировала устойчивый рос за первые девять месяцев года. Добавленная стоимость в сфере высокотехнологического производства показала 12,3% рост. Сектор услуг вырос на 5,2% за указанный период, внеся 76,2% в ВРП региона.

Общий общем потребления провинции вырос на 6,2 в годовом исчислении за указанный период. Продажи «умных решений» для дома, компьютеров и смартфонов также показали стремительный рост.

Отметим для сравнения, что ВВП Китая за аналогичный период вырос на 6,2% в годовом исчислении при заявленной цели 6−6,5% в год на 2019 год. Все данные взяты из доклада Национального бюро статистики КНР.