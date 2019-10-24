Ташкент, , 11:18 — REGNUM За последний год Узбекистан осуществил четыре реформы, позволившие ему войти в топ-20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата, говорится в поступившем в ИА REGNUM ежегодном докладе Группы Всемирного банка Doing Business 2020.

Годом ранее Узбекистан находился на 69-е месте в этом рейтинге, проводившемся, как и в нынешнем году среди 190 государств мира.

«Вместе с четырьмя другими государствами в регионе Европы и Центральной Азии, включая Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан и Косово, Узбекистан вошел в число 20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата», говорится в докладе.

Доклад «Ведение бизнеса 2020» фиксирует изменения законодательства в 10 областях бизнеса на основе анализа ситуации в 190 странах. Дается оценка подобным изменениям за 12-месячный период, заканчивающийся 1 мая 2019 года.

В докладе анализируются следующие индикаторы, по которым оценивается легкость условий ведения бизнеса в стране: создание предприятий (бизнеса), получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности.

«Наём сотрудников — еще один дополнительный индикатор, который оценивался, но не был включен в рейтинг этого года». говорится в документе.

В десятку лидеров рейтинга по легкости условий ведения бизнеса в этом году вошли Новая Зеландия, Сингапур, САР Гонконг (Китай), Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Лидеры рейтинга, как правило, имеют онлайн-процедуры для регистрации бизнеса и передачи собственности, а также электронные платформы для подачи налоговых деклараций.

Благоприятная для бизнеса среда связана с более низким уровнем бедности, а улучшение эффективности нормативного регулирования может привести к развитию предпринимательства, стартапов, инноваций, доступности кредитов и инвестиций.

Доклад «Ведение бизнеса 2020» является 17-м по счету выпуском ежегодной серии, в которой оценивается законодательство, улучшающее или ограничивающее деловую активность малого и среднего бизнеса.

С момента первого выпуска доклада в 2003 году, 186 из 190 стран, где осуществляют мониторинг исследователи команды «Ведение бизнеса», реализовали более 3500 бизнес-реформ.