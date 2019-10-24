Амстердам, , 11:18 — REGNUM Армия Спасения обратилась в голландский парламент с письмом, в котором выражено опасение, что в будущем число бездомных в стране возрастёт. Муниципальные власти выделяют меньше средств на содействие организации.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

Армия Спасения не только предоставляет приют бездомным, но и помогает в поисках жилья лицам, которые ранее были бездомными или грозят стать бездомными. Кроме того, организация оказывает содействие лицам, страдающим от наркозависимости или психических заболеваний.

Однако последние годы муниципалитеты выделяют меньше средств на содействие Армии Спасения. Это стало следствием нового закона, принятого в 2015 г., который возлагает ответственность за социальную помощь уязвимым слоям населения на муниципалитеты. В рамках выполнения этого закона Армия Спасения заключила контракты с большинством муниципалитетов. По наблюдениям организации, муниципалитеты всё больше стремятся к тому, чтобы на социальную помощь выделялось как можно меньше средств и времени. В отдельных случаях и в отдельных муниципалитетах Армии Спасения удавалось с помощью административных процедур добиться выделения больше средств. Однако по словам представителей организации, такой выход из положения связан с большой волокитой.

В своём письме в парламент Армия Спасения выражает надежду, что Министерство здравоохранения выделит больше средств для поддержки наиболее уязвимых групп населения.