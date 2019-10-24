Ташкент, , 11:17 — REGNUM За 9 месяцев 2019 года в Узбекистане произведено промышленных товаров на 234,7 триллиона сумов (один доллар-9400 сумов), что выше на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«В частности, высокие темпы роста достигнуты в автомобилестроении. Объем выпуска легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 40 процентов, грузовых машин — на 33 процента, автобусов — в 3,8 раза, автомобильных двигателей — на 45 процентов», отмечалось на мероприятии.

Производство трикотажной ткани выросло на 26 процентов, кожаной продукции — на 22 процента, цемента — на 18 процентов, кабельно-проводниковой продукции — на 23 процента, потребительских товаров — почти на 16 процентов.

Лучшие производственные показатели в разрезе регионов зафиксированы в Андижанской, Наманганской, Хорезмской, Самаркандской, Ташкентской и Сурхандарьинской областях.

С начала нынешнего года создано в общей сложности 72,4 тысячи предприятий, в том числе около 16 тысяч предприятий малого бизнеса в отраслях промышленности. Число малых промышленных предприятий выросло на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За 9 месяцев этого года субъекты малого бизнеса произвели продукцию на сумму 81 триллион сумов (8,6 миллиардов долларов), что составило 34,5 процента от общего объема промышленной продукции.

За развитием промышленности последовал рост объемов экспорта — на 24 процента. В частности, увеличился экспорт легковых автомобилей — в 3,3 раза, автобусов — в 2 раза, грузового автотранспорта — в 1,5 раза, трансформаторов и аккумуляторов — в 2,7 раза, кабельно-проводниковой продукции — в 2,2 раза, обуви — в 2,1 раза.

Экспорт пряжи вырос на 19 процентов, готовых трикотажных и швейных изделий — на 25 процентов, трикотажной ткани — на 31 процент, готовой текстильной продукции — на 38 процентов, продовольственной продукции — на 14 процентов, цветных металлов и изделий из них — на 45 процентов, продукции из черных металлов — на 54 процента.