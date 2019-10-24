Амстердам, , 11:16 — REGNUM После недавней демонстрации голландских фермеров в г. Гааге их примеру собирается последовать строительный сектор страны. На 30 октября 2019 г. намечена демонстрация в Гааге. Речь идёт о протестах против новых мер, которые должны ограничить выброс азота в атмосферу.

Инициатива новой демонстрации исходит от предприятий, занятых в области земельных работ. Однако к ним собираются присоединиться и другие предприятия, так или иначе занятые в сфере строительства. В последнее время ужесточённые правила против выброса азота привели к тому, что ряд строек в Голландии заморожено.

Организаторы подчёркивают, что не собираются парализовать страну своей акцией. На прошлой неделе фермерская демонстрация привела к хаосу на многих автомагистралях и в Гааге. Однако организаторы пока не уточняют, какого рода акцию они собираются провести 30 октября.