Москва, , 11:07 — REGNUM То, что РФ в рейтинге Doing Business занимает высокое место, обеспечено тем, что бизнес платит налогов меньше, чем трудящееся население, считает экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Россия заняла 28-е место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Doing Business-2020, составляемом Всемирным банком, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Большую значимость при определении места в этой рейтинге играет уровень налогообложения для бизнеса. И в РФ он достаточно низок. Если мы возьмём европейские страны, то там налоги на бизнес намного выше, — сказал Комолов. — Так что как бы ни жаловались наши либералы на то, что государство якобы душит несчастных предпринимателей и не даёт им вздохнуть и расправить плечи, на самом деле в РФ налоги на капитал намного ниже, чем в странах Европы. При этом налоговая нагрузка на население, на труд достаточно высокая. У нас социальные налоги платятся из фонда оплаты труда и соответственно уменьшают реальные располагаемые доходы населения. Но какое развитие производства без спроса?»

Такая экономическая система, как полагает Комолов, устойчивой быть не может, и в итоге население беднеет, а российская экономика стагнирует.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в рейтинге Doing Business Россия обошла Руанду и Испанию. Лидером рейтинга, как и в 2018 году, стала Новая Зеландия, а второе место сохранилось за Сингапуром.

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