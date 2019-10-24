Киев, , 11:05 — REGNUM В «Нафтогазе Украины» почитали, что не стоит начинать отапливать дома в Киеве с 25 октября, как это пообещал мэр столицы Виталий Кличко. Критическое замечание было опубликовано на странице компании 23 октября в соцсети Facebook.

«Не хотим портить настроение господину Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода», — говорится в сообщении от нефтегазового концерна.

Кроме того, в компании отмечают, что скоро начнутся школьные каникулы, и раз в школах не будет детей, то нет смыла отапливать пустые классы. Для экономии средств киевлян Кличко порекомендовали избирательно подойти к вопросу отопления.

Стоит отметить, что традиционно отопительный сезон в Киеве ранее начинался с 15 октября.

Напомним также, 23 октября министр развития общин и территорий Украины Елена Бабак заявила, что в текущем году готовность Украины к началу отопительного сезона «чрезвычайно высокая».