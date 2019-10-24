Киев, , 10:57 — REGNUM Украинские СМИ и эксперты продолжают обсуждать вхождение страны в новый отопительный сезон и перспективы успешного прохождения грядущей зимы.

В частности, издание «Деловая столица» указывает, что Украина может в некотором роде гордиться, поскольку именно от нее сейчас зависит, по какой цене будет покупать природный газ вся Европа.

Вместе с тем, ответ на вопрос, сколько будет стоить газ в Европе зимой, упирается в многочисленные «если», говорится в публикации.»Если НАК «Нафтогаз» успешно проведет анбандлинг и при поддержке Еврокомиссии настоит на долгосрочном контракте с «Газпромом» — цена будет одна. Если не договорится — уже другая, заметно выше. Если зима будет холодная… Если США продолжат выдавливать «Газпром» с европейского рынка, поставляя свой СПГ по низким ценам… Если США решат, что им невыгодно при нынешних низких ценах поставлять газ в Европу…», — перечисляет газета различные варианты развития событий.

Издание отмечает, что если «вдруг» поставки газа через Украину (имеется ввиду транзит после 1 января 2020 г.) окажутся перекрыты, европейцы, по их собственным прогнозам, смогут продержаться на имеющихся запасах три-четыре месяца — что более чем достаточно, чтобы компенсировать нехватку ростом поставок СПГ и из других источников. Но вот цены при таком раскладе, конечно, вырастут значительно.

Отдельное внимание СМИ уделяет «нехорошему сценарию» — т. е. трехсторонние переговоры по газу ничего не дадут, подчеркивая, что в нарастании кризиса заинтересованы многие международные и внутренние игроки. Якобы неназванные источники в «Нафтогазе» сообщают, что украинская сторона будет и далее только повышать ставки в переговорах с Россией, а значит — шансов договориться практически нет.

«Этот кризис выгоден американцам, которые лоббируют в Европе свой СПГ. Кризис вокруг украинской трубы может очень сильно поднять цены на газ в Европе и Украине уже этой зимой. А значит, хорошо заработает тот, кто закачал дешевый летний газ в украинские ПХГ», — резюмирует издание.

ИА REGNUM напоминает, что 22 октября Украина, Европейская комиссия и Россия провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров по транзиту газа. Следующий раунд переговоров намечен на 28 октября.

23 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в случае прекращенияГазпромомтранзита газа через Украину с 1 января 2020 года в «некоторых украинских городах» могут возникнуть временные проблемы из-за перевода ГТС в другой режим работы. Глава правительства не стал уточнять, какие именно города находятся в такой ситуации.