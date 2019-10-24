Сеул, , 10:57 — REGNUM В сентябре 2019 года товарооборот между Южной Кореей и Японией сократился на 25%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце экспорт из Японии в Южную Корею сократился на 15,9%, до 402,7 млрд йен (~$3,7 млрд), а импорт — на 8,9%, до 251,3 млрд йен (~$2,31 млрд).

В сентябре профицит торгового баланса составил 151,47 млрд йен (~$1,39 млрд), что на 25,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт напитков, включая алкогольные напитки, сократился на 62,1%, до 1,73 млрд йен (~$15,9 млн), продуктов питания — на 40,6%, органических веществ — на 24,5%, полупроводников — на 55,7%.

Отметим, что общий экспорт товаров из Японии сократился на 5,2%, до 6,36 трлн йен (~$58,52 млрд), а импорт — на 1,5%, до 6,49 трлн йен (~$59,72 млрд). Торговый дефицит составил 123 млрд йен (~$1,13 млрд).