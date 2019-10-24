Чебоксары, , 10:54 — REGNUM Чувашии на китайского инвестора, заявившего о вложении 10 млрд рублей инвестиций в строительство агропромышленного парка, подан ещё один иск. Заявлено о взыскании более 1,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Чувашии.

Согласно документу, в суд вышел с иском индивидуальный предприниматель Сергей Макаричев. Ответчиком выступает ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания». Сумма исковых требований составляет 1 744 500,03 рубля.

Исковое заявление зарегистрировано в суде 22 октябре. Детали дела пока неизвестны.

Отметим, что это не первый иск в отношении общества. Как сообщало ИА REGNUM, компания «Руском» потребовала арестовать денежные средства китайского инвестора и взыскать свыше 30 млн рублей в связи с «ненадлежащим исполнением обязательств по оплате стоимости земельных участков». В апреле суд отказал в удовлетворении заявления

В мае 2019 года общество «СУ-56», которое выступало одним из подрядчиков культуртехнических работ по расчистке пашни в Порецком районе, потребовало взыскать с китайского заказчика 24 872 327 рублей 28 копеек. 9 сентября суд удовлетворил иск. А затем в Арбитражный суд Чувашии поступило заявление о признании банкротом общества «СУ-56», при этом заявителем выступила строительная фирма депутата Госсовета республики Николая Угаслова.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. Проект реализует ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания», зарегистрированное в феврале 2018 года. Учредителем выступило ООО «СЫЧУАНЬ РЭЙЛВЭЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП КО., ЛТД» (Китай). Уставный капитал — 800 000 000 рублей.

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