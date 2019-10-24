Москва, 24 октября 2019, 10:52 — REGNUM Doing Business, как и ряд других рейтингов, очень спекулятивен и неточен, считает экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя радость министра экономического развития РФ Максима Орешкина по поводу того, что РФ улучшила свои показатели в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
Как следствие, по мнению Комолова, сравнения оказываются некорректными — Россия в рейтинге растёт, но качество её экономической структуры ухудшается, что уже эмпирически доказывает, что все эти рейтинги достаточно неточные.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, за последние три года Россия в рейтинге Doing Business поднялась на 12 позиций.
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