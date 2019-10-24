Москва, , 10:52 — REGNUM Doing Business, как и ряд других рейтингов, очень спекулятивен и неточен, считает экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя радость министра экономического развития РФ Максима Орешкина по поводу того, что РФ улучшила свои показатели в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

«Радуется не только министр Орешкин. Медведев тоже очень доволен. Когда он недавно расхваливал российскую экономику и говорил о том, как у нас всё хорошо, тоже сослался на этот рейтинг. Но такие рейтинги всерьёз воспринимать нельзя, — сказал экономист. — Они очень спекулятивные, не учитывают национальную специфику и дают какое-то универсальное мерило для всех стран мира и пытаются приравнять Украину с Угандой, США с РФ и так далее. Их авторы прописали, что каждая страна внутри себя имеет единую экономическую структуру, и просто индикаторы где-то лучше, а где-то хуже. Словно у нас есть единая модель рынка и в центре, и на периферии».

Как следствие, по мнению Комолова, сравнения оказываются некорректными — Россия в рейтинге растёт, но качество её экономической структуры ухудшается, что уже эмпирически доказывает, что все эти рейтинги достаточно неточные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, за последние три года Россия в рейтинге Doing Business поднялась на 12 позиций.

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