Мапуту, , 10:54 — REGNUM Британская бюджетная авиакомпания Fastjet объявила о том, что с наступающей субботы, 26 октября, она прекращает полеты на своих внутренних рейсах в Мозамбике из-за падения доходов. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, в настоящее время Fastjet сталкивается с конкуренцией со стороны авиакомпании Ethiopian Airlines, чья дочерняя компания Ethiopian Mozambique Airlines в настоящее время выполняет рейсы по нескольким основным внутренним маршрутам страны.

В официальном заявлении Fastjet говорится, что конкуренция в Мозамбике начала усиливаться в конце 2018 года, когда Ethiopian Airlines вышли на внутренний рынок страны. В заявлении отмечается, что конкуренция привела к падению доходов от деятельности в Мозамбике в первой половине 2019 года с 4,9 млн долларов США в 2018 году до 1,9 млн долларов в настоящее время.

Марк Херст, временный исполнительный директор Fastjet, заявил, что приостановка обслуживания в Мозамбике — это правильное решение для авиакомпании.