Москва, , 10:45 — REGNUM Известие Всемирного банка о том, что Россия в рейтинге Doing Business-2020 заняла 28 место прокомментировал на своих интервент-ресурсах доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.

«Если вы до сих пор не поняли, что означает бухгалтерский подход в экономике, то вот вам иллюстрация. Россия упорно карабкается вверх по рейтингу Doing Business. Нынче мы уже на 28 месте, то есть в топ-30 стран. Означает ли это, что бизнес в России все более прост и выгоден? Ни в коем случае, все как раз наоборот. Но показатели блестят. Нечто подобное наблюдается перед общим собранием акционеров. Или в период предпродажной подготовки», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее группа Всемирного банка опубликовала данные рейтинге простоты ведения бизнеса (Doing Business-2020), согласно которому Россия заняла там 28 место. Это на три строчки выше, чем в аналогичном прошлогодней рейтинге.

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Комментируя полученный результат, министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Россия опередила половину стран Европы.

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