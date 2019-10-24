Киев, , 10:43 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 24 октября, обсуждают свежий рейтинг Doing Business, в котором страна поднялась сразу 7 позиций, заняв 64-ое место среди 190 государств.

Правительство Украины отмечает, что страна улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются Всемирным банком при составлении рейтинга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самый большой прогресс произошел по показателю «Защита миноритарных акционеров», по нему Украина поднялась сразу на 27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях. Кроме того, улучшились позиции по показателям «Получение разрешения на строительство», «Подключение к электросетям», «Международная торговля», «Регистрация имущества», «Доступ к кредитам».

Экономист Тарас Козак в своем комментарии отмечает, что по трем индикаторам ситуация не изменились, а вот ситуация с налогами и банкротствами даже ухудшилась. Также эксперт обращает внимание, что рейтинг не учитывает деятельность новой украинской власти — все ключевые показатели зафиксированы на весну этого года.

«Поэтому заслуги новой власти в росте рейтинга нет… Давайте отдадим должное старой Верховной раде предыдущего созыва, президенту Петру Порошенко и правительству Владимира Гройсмана. Для объективности следует отметить, что, по оценке авторов рейтинга, в прошлом году Украина не попала в двадцатку стран, которые провели самые масштабные реформы», — подчеркивает экономист.

Эксперт советует новой власти внимательно ознакомиться с рейтингом Doing Business.

«Четко видно, над чем следует упорно поработать. В частности, это подключение к электросетям и судебной реформой. В обоих категориях есть определенные сдвиги, но гораздо больше еще предстоит сделать», — резюмировал Козак.