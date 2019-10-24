Ярославль, , 10:43 — REGNUM Мэр Ярославля подписал постановление об условиях приватизации Ленинского рынка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ленинский рынок City-yaroslavl.ru

Начальная цена продажи 100% уставного капитала акционерного общества составляет 145 млн 304 тысячи рублей. Вопрос приватизации рынка вызвал многочисленные споры в муниципалитете Ярославля, однако в итоге депутаты согласились с продажей объекта при условии, что он будет продан не дешевле 145 млн.

Именно эта сумма и фигурирует в постановлении.

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