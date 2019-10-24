Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В сентябре 2019 года выпуск новых легковых автомобилей на трех заводах в Петербурге сократился сразу на 15%, было выпущено 28 800 машин. Это самое сильное падение производства по итогам одного месяца, начиная с декабря 2016 года, сообщили ИА REGNUM в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Более того, сентябрьская цифра выпуска ниже даже январской 2019 года, когда заводы работали меньше из-за новогодних и рождественских каникул.

Как объясняет гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, резкое падение производства в сентябре — реакция на состояние российского автомобильного рынка.

«Продолжается сокращение спроса на такие объемообразующие модели как Kia Rio и Hyundai Solaris. Кроме того, в сентябре больше чем в два раза упали продажи Toyota RAV4. Это связано с началом производства нового поколения этой модели в октябре», — сказал эксперт.

В целом за истекшие 9 месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 273 300 легковых автомобилей, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Доля флагмана петербургского автопрома, завода Hyundai, по итогам 9 месяцев составила 66% в общем объеме выпуска автомобилей в городе. Доля петербургского автопрома в общероссийском разрезе в январе-сентябре составила 24,8% (год назад — 24,7%).

«В январе-сентябре общий объем продаж петербургских автомобилей в России сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — добавили специалисты.

Читайте ранее в этом сюжете: Автозаводы Hyundai, Nissan, Toyota в Санкт-Петербурге сократили выпуск авто