Сеул, , 10:33 — REGNUM В третьем квартале 2019 года темпы экономического роста Южной Кореи составили 0,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале текущего года ВВП страны составил 461,61 трлн вон (~$393,97 млрд), что на 0,4% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Известно, что в первом квартале года в Южной Корее зафиксировали отрицательные темпы роста (-0,4%), во втором квартале данный показатель увеличился до 1%.

Как отмечают специалисты ЦБ, инвестиции в строительный сектор сократились, однако государственные расходы продолжают рости.

«Если в четвертом квартале темпы роста превысят отметку в 1%, то темпы роста страны в 2019 году составят около 2%», — отметили в Банке Кореи.