Барнаул, , 10:30 — REGNUM Проблема с недоливом топлива на АЗС не такая масштабная и не соизмерима с размером штрафов, которые, вероятно появятся в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщил ИА REGNUM собственник небольшой сети АЗС в Алтайском крае.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Объем топлива зависит от температуры, а колонка один раз в год проверяется. Поэтому отклонение в пять грамм может легко случиться как в одну, так и в другую сторону. Вот и выходит, что не всё так однозначно с этими нормами, которые хотят обозначить в КоАП. Идёт окошмаривание бизнеса», — заключил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время для юридических лиц штраф за недолив бензина составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Новое предложение заключалось в том, чтобы нарушители платили за недолив 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год (но не менее 500 тыс. рублей).

Однако в связи с разработкой нового КоАП (предполагается, что он вступит в действие 1 января 2021 года) правительство, как сообщает РБК, вернуло соответствующий законопроект в Министерство промышленности и торговли. Таким образом власти решили отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов отмечал, что недолив на АЗС в основном происходит из-за манипуляций с программным обеспечением.

Читайте также: В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС