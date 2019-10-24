Рим, , 10:23 — REGNUM Ставка налога на пластиковую упаковку в Италии составит 1 евро за килограмм, такие данные указаны в проекте бюджета страны на 2020 год, передает информагентство ANSA в четверг, 24 октября.

Новый налог может быть введен в июне 2020 года.

Ранее предполагалось, что его ставка будет составлять 60−70 евроцентов за килограмм.

Инициаторы введения нового налога отмечают, что он поможет улучшению экологической ситуации. Оппоненты действующего правительства полагают, что власти воспользовались модой на экологию для пополнения доходной части бюджета.