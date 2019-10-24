Вашингтон, 24 октября 2019, 10:36 — REGNUM Использование доллара в качестве оружия может в конечном итоге поставить под угрозу глобальное доминирование американской валюты, заявил профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель в статье для издания Project Syndicate.
По словам Франкеля, несмотря на многолетний дефицит бюджета США и текущего счёта, а также растущее соотношение долга к ВВП страны, доллар по-прежнему считается мировой валютой номер один — вероятно, из-за отсутствия достойной альтернативы.
Напомним, в настоящее время около 47% всех глобальных платежей осуществляются в долларах, а в евро — 31%. Кроме того, 88% валютной торговли приходится на доллар, что почти в три раза больше по сравнению с евро. На долю доллара приходятся около 62% резервов центральных банков, а на долю евро — 20%. По другим показателям доллар также занимает доминирующее положение.
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