Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Использование доллара в качестве оружия может в конечном итоге поставить под угрозу глобальное доминирование американской валюты, заявил профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель в статье для издания Project Syndicate.

«Внешняя политика США под руководством Трампа (Дональд Трамп) продолжает противоречить традиционным послевоенным целям Америки. Какой бы отдалённой не казалась перспектива, если США небрежно откажутся от руководства глобальным многосторонним порядком, доллар может в конечном итоге утратить своё первенство», — добавил Франкель.

По словам Франкеля, несмотря на многолетний дефицит бюджета США и текущего счёта, а также растущее соотношение долга к ВВП страны, доллар по-прежнему считается мировой валютой номер один — вероятно, из-за отсутствия достойной альтернативы.

«Недавнее решение правительства США использовать доллар в качестве оружия вызвало многочисленные споры… по иронии судьбы именно военный подход может в конечном итоге поставить под угрозу глобальное доминирование американской валюты», — говорится в статье.

Напомним, в настоящее время около 47% всех глобальных платежей осуществляются в долларах, а в евро — 31%. Кроме того, 88% валютной торговли приходится на доллар, что почти в три раза больше по сравнению с евро. На долю доллара приходятся около 62% резервов центральных банков, а на долю евро — 20%. По другим показателям доллар также занимает доминирующее положение.

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