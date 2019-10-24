Москва, , 10:37 — REGNUM Китайская компания Haval планирует к 2025 году реализовывать в России порядка 100 000 автомобилей, что позволит ей обогнать такие бренды, как Hyundai и Kia. Об этом заявил исполнительный директор «Хавейл мотор рус» Жером Сего, сообщает портал «АвтоВзгляд».

По его словам, китайский бренд может занять долю в 5% на российском авторынке. По словам гендиректора «Хавейл мотор рус» Чэн Сяогуан, предполагается, что 80% от продаваемых на российском авторынке авто китайской компании будут выпускаться в России.

Напомним, марка Haval является частью китайского концерна Great Wall и занимается производством автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

Напомним также, что в октябре 2019 года стало известно, что на тульском автопредприятии китайской компании началось производство купе-кроссоверов Haval F7x.

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