Пекин, , 10:18 — REGNUM Китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) сообщает о росте числа контрактов за первые три квартала 2019 года, передает агентство Синьхуа.

Сумма новых контрактов на строительство железных дорог и инфраструктуры, заключенных за первые три квартала 2019 года, составила 1,12 трлн юаней ($157,74 млрд), что на 25% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Только за третий квартал компания CRCC сумела заключить контрактов на сумму 396,54 млрд юаней. Напомним, что CRCC является второй крупнейшей государственной строительной компанией КНР после China Railway Engineering Corporation.