Анкара, , 11:59 — REGNUM Глава Совета директоров турецкого оборонного предприятия ASELSAN Холук Гёргюн на лекции, посвященной вопросам будущего трудоустройства, проведенной в университете Малатьи имени Тургута Озала, заявил: «На настоящий момент мы продаем системы стабилизации вооружения 20 странам. Системы стабилизации сухопутных и корабельных вооружений, способные, несмотря на любые обусловленные географией препятствия, обеспечить гарантированное поражение цели, производятся в нашем Управлении технологического сектора оборонных систем».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Холук Гёргюн отметил: «У нас есть партнёрства, доли или офисы в 11 странах. Сегодня ASELSAN экспортирует свою продукцию в 64 страны. Наша доля в общем турецком экспорте к концу года вырастет ещё больше».

Холук Гёргюн добавил: «Рейтинг Defense News Top охватывает крупнейшие мировые компании, работающие в сфере оборонной и авиастроительной промышленности. ASELSAN сейчас на 52-ой позиции, по милости Всевышнего Аллаха, скоро мы будем уже в первой половине списка, и добьемся ещё более выдающихся результатов».