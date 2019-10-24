Ставрополь, , 10:23 — REGNUM На реализацию нацпроектов в Ставропольском крае в 2020 году будет направлено 17 млрд рублей. Объем финансирования по сравнению с текущим годом увеличится примерно на 33%, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе главы региона.

Вместе с тем, из краевой казны планируется выделить дополнительно 3 млрд рублей сверх установленного федеральным центром уровня софинансирования для достижения целевых показателей.

Отметим, что на территории Ставропольского края реализуются 10 из 12 национальных проектов. На их основе сформированны 36 региональных проектов и программ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября правительство Ставрополья утвердило проект закона о бюджете края на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Проект главного финансового документа региона в настоящее время передан для парламентского рассмотрения.