Шэньчжэнь, Китай, , 10:13 — REGNUM Импорт и экспорт локомотива технологического развития Китая города Шэньчжэня достиг 2,11 трлн юаней ($298,3 млрд) за первые девять месяцев 2019 года, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Таможня Шэньчжэня отчиталась о том, что экспорт города вырос на 4,8% до 1,2 трлн юаней в период с января по сентябрь. Общая торговля достигла 1,02 трлн юаней, что составляет 48,2% от импорта и экспорта Шэньчжэня. Среди ключевых торговых партнеров города, Евросоюз занял 227,6 млрд юаней, что на 15,5%. Торговля со странами АСЕАН выросла на 2,7% в годовом исчислении до 307,3 млрд юаней, а торговля со странами «Нового шелкового пути» — на 5,7% до 459,4 млрд юаней за указанный период.

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Частные предприятия продолжают играть ведущую роль в развитии внешней торговли. Они прибавили 5,1%, достигнув суммарно 1,22 трлн юаней. Шэньчжэнь экспортировал 2,47 млн электрических мотоциклов и велосипедов за первые три квартала года, что на 54,4% больше в годовом исчислении. Импорт сельхозпродукции вырос на 11,1%.

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