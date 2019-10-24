Якутск, , 10:09 — REGNUM Фонд по защите прав дольщиков в Якутии официально зарегистрировался в Министерстве юстиции РФ и получил свидетельство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы минстроя Якутии, действовать Фонда будет по механизму федерального Фонда по защите прав участников долевого строительства.

Якутский Фонд сможет привлекать для решения проблем обманутых дольщиков деньги из федерального Фонда, а также из бюджета республики в виде субсидий.

На данный момент в Едином реестре долгостроев — 14 зданий от восьми застройщиков. Все обманутые дольщики, имеющие договора с застройщиками, а это 1 046 человек, автоматом включены в реестр.

Как сообщало ИА REGNUM, чуть больше трёх месяцев понадобилось активистам, чтобы создать и зарегистрировать фонд обманутых дольщиков и пайщиков Якутии.