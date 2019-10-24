Анкара, , 11:49 — REGNUM Глава Совета директоров турецкого оборонного предприятия ASELSAN Холук Гёргюн на лекции, посвященной вопросам будущего трудоустройства, проведенной в университете Малатьи имени Тургута Озала, заявил: «Наша компания с самого дня своего основания успешно выполняет все взятые на себя функции, касающиеся доведения военной электроники от стадий исследования и разработок до возможности применения в боевых условиях».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Холук Гёргюн отметил: «После каждого переданного для эксплуатации изделия оказываемое нам доверие растет, наша компания растет и развивается, с азартом отдаваясь новым идеям. Мы внесли значимый вклад в снижение зависимости нашей оборонной промышленности от импорта, укрепив экономику».

Холук Гёргюн добавил: «Компания ASELSAN, начавшая свой путь с производства беспроводных средств связи, сегодня занимает положение стержня турецкой оборонной промышленности, работая во всех сферах, где это нужно нашим Вооруженным силам, располагая человеческими ресурсами, способными мгновенно адаптироваться к новым технологиям».