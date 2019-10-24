Ставрополь, , 10:12 — REGNUM На содержание и ремонт региональных автодорог власти Ставрополья в 2020 году направят более 5,5 млрд рублей. Еще свыше 780 млн рублей будет заложено в бюджете на строительство и реконструкцию магистралей, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе краевого правительства.

На ремонт, в том числе капитальный, автодорог общего пользования местного значения, расположенных на территориях городских округов, будет выделено почти 660 млн рублей, а на дороги в селах — 200 млн рублей.

Планируется выделить также около 445 млн рублей на проектирование и строительство автодорог местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования.

Серьезную долю в дорожном фонде края занимают средства на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который впервые стартовал на Ставрополье в 2019 году. В следующем году на его осуществление предусмотрено более 1 млрд рублей.

В рамках реализации программы по устойчивому развитию сельских территорий предусмотрено более 50 млн рублей на приведение в нормативное состояние дорог в сельских населенных пунктах. В целом дорожный фонд Ставрополья в следующем году составит более 9,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 октября, правительство Ставрополья утвердило проект закона о краевом бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года и направило документ на рассмотрение в региональную думу.