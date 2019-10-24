Барнаул, , 09:34 — REGNUM Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев не видит ничего плохого в возвращении пива на стадионы, однако не уверен, что эта инициатива укладывается в антиалкогольную стратегию, активно продвигаемую государством.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, он пояснил:

«Эта инициатива поможет лишь федеральным компаниям, типа «Балтики». Только они смогут себе позволить заключить договор со стадионом. Не думаю, что региональные пивоваренные заводы будут активно в этом участвовать.

Разумеется, пиво на спортивных мероприятиях продаётся во всем мире и я считаю, что зрелищный спорт и пиво в какой-то степени связаны. Но тогда вопрос: а как же антиалкогольная стратегия, направленная на снижение уровня потребления алкоголя? Не знаю, насколько данный проект не будет нарушать эту стратегию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах действует с 2005 года. Ранее РБК обнародовал положительный отзыв вице-премьера российского правительства Константина Чуйченко по поводу инициативы о снятии этого запрета во время проведения футбольных матчей. Тем самым чиновники поддержали мнение депутатов, считающих, что продажа пива на футбольных матчах не повредит безопасности зрителей.