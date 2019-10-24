Анкара, , 09:54 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил, что в текущем году ожидается продолжение прогресса Турции в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Всемирного банка, уже зафиксированного в отчёте на 2019 год.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «После прекрасных новостей, поступивших из района нашей границы с Сирией, я хочу поделиться с вами другой прекрасной перспективной. 25 октября будет объявлено место нашей страны в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Всемирного банка на 2020 год».

Вице-президент добавил: «В рейтинге, где присутствуют 190 стран, в прошлом году мы поднялись на 17 строчек вверх — с 60-ой на 43-ю. В этом году мы ожидаем серьезного прогресса после проведенных нами реформ».