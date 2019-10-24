Сеул, , 09:30 — REGNUM 24 октября в столице Южной Кореи состоялся корейско-испанский бизнес-форум. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, форум прошел в пятизвездочном отеле Four Seasons.

Известно, что основным докладчиком на мероприятии выступил президент страны Мун Чжэ Ин. В рамках своего выступления южнокорейский лидер выделил три сферы двустороннего сотрудничества: цифровая экономика, энергетика и строительство в третьих странах.

Как отметили в администрации президента, сотрудничество в данных областях не только укрепит дружественные отношения с Испанией, но и поспособствует диверсификации рынка.

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