Москва, , 09:27 — REGNUM Ослабление рубля по отношению к доллару, которое наблюдалось в среду, 23 октября, было ожидаемым. Коррекция началась после обновления минимума на уровне 63,56, а также на фоне укрепления американской валюты, отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре валютного рынка также сказано:

«В ближайшее время ограниченный рост валютной пары доллар/рубль может продолжиться к уровню 64,2, но среднесрочные технические цели, по-прежнему, находятся внизу, одна из них на отметке 63,5.

Ограниченное ослабление рубля может усилиться на фоне завершения налогового периода. В этом месяце пик выплат придется на 25−28 октября. А также в преддверии заседания ЦБ РФ, которое состоится в эту пятницу. Учитывая недавние заявления главы регулятора, не исключено, что снижение ключевой процентной ставки будет на 0,5%, а не 0,25% как ожидают рынки. В свою очередь, снижение инфляции и инфляционных ожиданий, а также смягчение монетарной политики мировыми ЦБ дают основание на это рассчитывать».