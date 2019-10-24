Москва, , 09:26 — REGNUM По итогам первых трёх кварталов 2019 года в Москве было продано 6757 новых грузовиков, что на 13 единиц больше прошлогодних продаж. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За отчётный период больше всего в Москве было продано новых грузовиков модели «КАМАЗ 5490». За девять месяцев текущего года в столице было реализовано 520 таких машин. Это на 13% меньше, чем в 2018 году.

Второе место по популярности занимает модель «ГАЗон NEXT». С января по сентябрь 2019 года данную модель приобрели 499 москвичей, что на 22,6% больше прошлогоднего результата. Тройку лидеров замыкает немецкий грузовик Mercedes-Benz Actros. Его за девять месяцев купил 481 автолюбитель (+20,6%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно «КАМАЗ-65 115» (454 ед.) и «КАМАЗ-43 118» (-12,5% ед.).

Напомним, в сентябре 2019 года второй месяц подряд лидером продаж на российском рынке грузовиков стал «ГАЗон NEXT». За отчётный период в РФ было продано 519 новых грузовых машин данной модели.

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