Москва, , 09:23 — REGNUM Если Центральный банк России пойдет на дальнейшее понижение ключевой ставки, то этим могут воспользоваться валютные спекулянты, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогнозы экспертов Сбербанка, которые не исключили понижения ключевой ставки с 7% до 6%.

«Удивительно, что Центральный банк не сделал этого летом, когда был период затишья, — сказал Гинько. — Осенью все возвратились из отпусков и соответственно вернулись, в том числе и биржевые спекулянты, то есть игроки, которые ждут таких движений. Они могут аккумулировать ресурсы и организовать атаку на рубль. С снижение ключевой ставки позволяет им сильно раскачать валютный рынок. Могут быть сильные колебания рубля. И проблема обычного инвестора и обычного гражданина состоит в том, что он рискует поддаться этой панике и доллар может сильно взлететь».

Напомним, как сообщалось ранее, экономисты Сбербанка, ожидают, что 25 октября Центральный банк понизит ключевую ставку с 7% до 6,5%, а после и вовсе до 6%.