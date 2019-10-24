Чебоксары, , 09:23 — REGNUM В Чувашии растёт число обращений в государственную жилищную инспекцию, из них большая часть касаются вопросов содержания и эксплуатации общего имущества. Эту тенденцию власти связывают с повышением общественного контроля и вовлечённостью граждан в управление домами. Об этом заявил на заседании регионального правительства руководитель жилищной инспекции Виктор Кочетков, говоря об итогах работы ведомства.

За весь период лицензирования прекращено действие 35 лицензий, выданных управляющим организациям. Виктор Кочетков отметил, что на «особом контроле» ведомства находятся «16−18 организаций».

«Некоторые предприятия, мы подозреваем, в скором времени уйдут в процедуру банкротства, так как у них существует задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, — сказал глава региональной госжилинспекции, отметив, что «в отношении них также имеются факты ненадлежащего исполнения обязанностей по управлению» домами.

Он также констатировал рост обращений граждан в ведомство, что может свидетельствовать о повышении активности граждан, общественного контроля и вовлечении жильцов в процесс управления домами. В целом в 2018 году число обращений выросло на 7%, из них более 60% касаются вопросов содержания и эксплуатации общего имущества жилищного фонда, свыше 30% — расчёта платежей за ЖКУ.

Виктор Кочетков проинформировал, что после вмешательства ведомства управляющие компании вернули жителям республики более 4 млн рублей, необоснованно начисленных за жилищно-коммунальные услуги.

В ходе обсуждения глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул важность своевременного реагирования на обращения граждан, в том числе с выездом на место. И акцентировал особое внимание на ответственном подходе к выдаче лицензий.

В Чувашии на начало 2019 года управлением многоквартирными домами занимаются 602 организации, в том числе 161 управляющая организация, 381 товарищество собственников жилья и 60 жилищных кооперативов. При этом управляющими компаниями обслуживается более 80% многоквартирных домов в Чувашии.