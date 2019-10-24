Самара, , 09:24 — REGNUM 1,2 миллиона рублей взыскали судебные приставы в Самаре за один день, работая на Московском шоссе. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В своей работе уже второй раз приставы использовали аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который определял по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам.

В результате приставы выявили, арестовали и изъяли 27 автомобилей должников, которые были предварительно оценены в 5,9 млн рублей.

Отмечается, что 1,2 миллиона рублей должники-автовладельцы оплатили сразу же на месте через переносные POS-терминалы.