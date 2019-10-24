Новосибирск, , 09:14 — REGNUM По данным Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, на 1 января 2019 года в регионе не завершено строительство 671 объекта государственной и муниципальной собственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общая сметная стоимость составила 111,2 млрд рублей, кассовые расходы — 23,7 млрд. Для завершения начатого строительства необходимо 87,5 млрд. Большая доля долгостроев приходится на сферу ЖКХ — 62,9%, объекты жилищного строительства — 13,7%, транспортной инфраструктуры — 13%, здравоохранения — 8,9%.В муниципальной собственности по данным на 2018 год находилось 523 объекта, из которых в Новосибирске — 162, в Новосибирском районе — 40, в Татарском районе — 30.

В число долгостроев попали 30 объектов, работы по которым приостановлены более чем на шесть месяцев. Однако заказчик не обеспечил их консервацию, из-за чего они были разрушены или разворованы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеяй Меняйло, в регионах Сибирис начала года количество «проблемных» объектов увеличилось на 34. По состоянию на 1 октября их было 172.

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