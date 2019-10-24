Якутск, , 09:15 — REGNUM Обязательная маркировка искусственных алмазов защитит спрос на природные камни, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на тематической сессии «Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли» в Сочи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Выручка АЛРОСА в 2019 году от продаж алмазов уменьшилась на 34%

«Если бы мы общими усилиями смогли продвинуть решение по обязательной маркировке искусственных камней, то можно было бы разделить эти рынки и защитить бизнес», — акцентировал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что наблюдается спад продаж алмазно-бриллиантового сырья. Процесс сопровождается параллельно снижением цен на алмазы, как следствие дешевеют акции компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, алмазодобывающая компания АЛРОСА в 2019 году продала 25,3 млн карат алмазов, снизив объёмы продаж на 34%.