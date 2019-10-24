Чебоксары, , 09:04 — REGNUM В столице Чувашии несанкционированную торговлю домашними животными и птицей сделают законной специализированной ярмаркой. Она будет размещена в микрорайоне Южный, в настоящее время подготовлен эскизный проект, сообщает госветслужба Чувашии.

Исторически на территории города Чебоксары торговля мелкими домашними животными и птицей проводилась возле рынка «Южный». В ведомстве отмечают, что это стихийная несанкционированная торговля.

Для того чтобы узаконить торговлю, подготовлен паспорт проекта строительства специализированного рынка для торговли животными и птицей. Специальный рынок появится в микрорайоне Южный на пересечении улиц Ашмарина и Кременского, его площадь превысит 4777 кв. метров. В настоящее время согласован эскизный проект, который должен пройти процедуру санитарно-эпидемиологической экспертизы санитарно-защитной зоны.

«При выполнении всех запланированных администрацией города мероприятий по данному вопросу уже в 2020 году появится современный и отвечающий всем требованиям специализированный рынок по торговле домашними животными и птицей, можно будет приобрести здоровых животных и птицу со всеми документами и под контролем государственной ветеринарной службы», — отмечают в госветслужбе.

В ведомстве напоминают, что несанкционированная перевозка и торговля живой птиц, продукцией птицеводства является одним из основных факторов распространения высокопатогенного гриппа птиц. Как сообщало ИА REGNUM, грипп птиц в Чувашии был зарегистрирован в 2018 году. Всего было 12 очагов, в том числе два — в Комсомольском районе, по одному — в Шумерле, Батыревском, в Яльчикском, Цивильском, Ибресинском, Красночетайском, Шумерлинском, Козловском районах.