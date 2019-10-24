Майкоп, , 09:07 — REGNUM Объем доходов казны Адыгеи на 2020 год прогнозируется в размере 22,5 млрд рублей, что на 4,2% больше ожидаемых доходов за текущий год. Об этом 23 октября в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов доложила первый заместитель министра финансов региона Екатерина Косиненко.

Общий объем расходов на будущий год определен на уровне 23,6 млрд рублей. В сравнении с текущим годом, по словам замминистра, в финансовом документе увеличены расходы на социальную сферу. Они составляют около 15 млрд рублей или 63,4% от общей суммы (в 2019 году было 61,5%).

Наибольший объем бюджетных расходов запланирован на образование (22,3% от общей суммы), здравоохранение (17,9%), национальную экономику (17,3%), социальную политику (16%) и жилищно-коммунальное хозяйство (7,8%).

Отметим, что на публичные слушания были приглашены представители органов госвласти и местного самоуправления, депутаты республиканского парламента, общественники, журналисты, молодёжь.