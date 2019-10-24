Самара, , 09:13 — REGNUM Губернатор Самарской области жестко раскритиковал работу строителей путепровода на трассе М-5 «Урал» в Тольятти. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Ввод в эксплуатацию сооружения был запланирован к концу 2019 года.

По словам представителя заказчика Кирилла Вдовина, который является замначальника ФКУ «Поволжскуправавтодор», готовность объекта составляет 73%. Чтобы продолжить строительство, необходимо демонтировать мешающие строительству опоры ЛЭП МРСК Волги.

Отмечается, что эти инженерные коммуникации были учтены при проектировании трассы в 2011 году. Но технические условия с того времени изменились. А после корректировки проекта «Поволжуправтодор» и МРСК Волги не смогли договориться о переносе опор ЛЭП.

Данную проблему не могут решить уже год.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, путепровод очень важен не только для региона, но и для всей страны в целом и разногласия двух предприятий не должны влиять на сроки строительства и отодвигать сдачу сооружения в эксплуатацию.

«Если вы не понимаете, насколько это важно для региона, для жителей Тольятти, езжайте работать в другие регионы. Не нравится вам ваша работа, не готовы вы ее выполнять качественно и в срок — ищите другую! Я буду так вопрос ставить на уровне правительства РФ. Мне нужно, чтобы здесь на всех постах и должностях работали люди, которые чувствуют ответственность», — жестко раскритиковал работу строителей губернатор.

В результате, «Поволжуправтодор» обязался закончить строительство путепровода к началу лету следующего года.

По словам Дмитрия Азарова, все руководители, которые допустили недоделки в работе и повинны в срыве сроков завершения объекта будут призваны к ответу.

Областному министерству транспорта глава региона поручил вести жесткий контроль за всеми процессами, а также рассмотреть возможность применения штрафов к подрядчикам за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию.