Сочи, Краснодарский край, , 08:58 — REGNUM Марокко планирует укрепить отношения с Россией в том числе в сфере экономики и сельском хозяйстве. Об этом заявил премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи по итогам встречи с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым на форуме Россия — Африка в Сочи.

«Марокко готово укрепить отношения с Россией в различных областях, в частности в сфере экономики и сельского хозяйства», — цитирует аль-Османи агентство Maghreb Arab Press.

Он также подчеркнул «глубинный характер» исторических отношений между Марокко и Россией, а визит короля страны Мухаммеда VI в Россию в 2016 году придал новую динамику двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Президент России Владимир Путин заявил на форуме, что африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

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